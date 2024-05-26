В РФ похвалилися, що нібито знищили протикорабельну ракету "Нептун" над Бєлгородською областю.

У Бєлгородській області РФ знову було гучно. Спалахнуло одразу кілька пожеж після того, як в області було оголошено сигнал ракетної небезпеки.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцева влада заявляла про роботу ППО. Традиційно, представники країни-агресорки звинуватили в обстрілі українських військових.

Тим часом у російському Міноборони доповідають, що нібито знищили над Бєлгородською областю РФ 29 реактивних снарядів РСЗВ "Вампір". Також у відомстві похвалилися нібито знищенням протикорабельної (!) ракети "Нептун" на Бєлгородщині.

Тим часом у місцевих пабліках вже публікують кадри пожеж.

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23 травня у небі над Казанню (столиця Республіки Татарстан) помітили безпілотний літальний апарат. Місцеві пабліки повідомляли про оголошення тривоги та евакуації на кількох підприємствах. Згодом мер міста Єлабуга Рустем Нурієв заявив, що один безпілотник збили.

Примітно, що останнім часом росіяни "втрачають" багато авіабомб над своїми ж містами. До прикладу, нещодавно армія РФ "вронила" чотири бомби на Шебекіно Бєлгородської області. Російська влада переконує, що важких наслідків "позаштатні сходження" боєприпасів нібито не мали.

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