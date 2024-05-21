У Бєлгородській області також повідомили й про інші "атаки дронів".

У Бєлгородській області РФ, у селі Вознесенівка палав резервуар з паливом. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, на територію сільськогосподарського підприємства нібито прилетів дрон. Пожежу згодом було ліквідовано.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, село Вознесенівка Шебекинського міського округу "зазнало атаки ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе".

"Унаслідок його падіння з подальшою детонацією постраждалих немає, є ушкодження на території сільськогосподарського підприємства: посічено складські приміщення та ангари з технікою, також сталося загоряння місткості з паливом. Пожежні розрахунки оперативно ліквідували наслідки", - заявив губернатор.

Також він повідомив, що одразу кілька населених пунктів Борисівського району "зазнали атаки ЗСУ за допомогою дронів", постраждалих немає.

"У селі Зозулі внаслідок скидання вибухового пристрою вибито вікна у двох приватних житлових домоволодіннях. Ще один дрон упав поруч із житловим будинком і здетонував - обійшлося без наслідків. На виїзді із села Грузьке дрон-камікадзе здійснив падіння з подальшою детонацією - ушкодження дістала асенізаторська машина, ще один дрон здетонував під час падіння в центрі села - осколками посічено легковий автомобіль. Оперативні служби працюють на місцях", - поскаржився Гладков.

Бєлгородська область - останні новини

Як писав УНІАН, російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Бєлгородської області. Зазначається, що ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, виявили в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Постраждалих нібито немає.

Також повідомлялось, що у Бєлгородській області заборонили масове скупчення людей через побоювання українських атак з повітря. Про це повідомили місцеві жителі, які незадовлені таким нововведеням.

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