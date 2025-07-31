Там зазначили, що ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці.

Інформація міністерства оборони РФ про "захоплення" міста Часів Яр Донецької області не відповідає дійсності.

Про це речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов сказав в коментарі РБК-Україна з приводу сьогоднішньої ранкової заяви РФ про "звільнення" міста.

"Ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань", - зазначив Трегубов.

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За даними проєкту DeepState від 30 липня, під контролем російських військ знаходяться східна та північна частини міста Часів Яр.

Ситуація на Покровському напрямку

Військовий оглядач Денис Попович 30 липня зазначав, що особлива загроза і небезпека є на Покровському напрямку. Зокрема, важка ситуація біля Костянтинівки. Там ворог намагається зайти за водосховище Клебан - Бик і якщо це вдасться, то росіяни будуть загрожувати передмістю Костянтинівки.

Такі маневри противника нестимуть загрозу і для українських військових, які обороняють Часів Яр.

Попович вищнав, що був оптимістом, коли говорив, що ворогу не вдасться взяти Покровськ до кінця року. Зараз не можна бути настільки оптимістичним, оскільки в останній місяць противник просунувся з боку того вклинення, яке він утворив навесні між Покровськом та Костянтинівкою.

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