Командувач Мадяр пояснив, чому українські дрони атакували хімзавод в Череповці

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що вранці 13 квітня українські дрони завдали удару по хімічному підприємству в місті Череповець Вологодської області РФ. Він також пояснив, чому саме цей об’єкт був обраний як ціль - йдеться про великий промисловий комплекс, який щороку виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти..
"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу- домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний… гігант, що виробляє сотні тисяч тон аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - написав командувач у Telegram.
"Апатит" - -один із ключових хімічних центрів РФ
Підприємство "Апатит" у Череповці входить до структури групи "ФосАгро" і є частиною великого хімічного кластера. За інформацією самої компанії, воно вважається найбільшим у Європі виробником фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот.
Крім того, підприємство належить до провідних виробників у Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.
Це вже не перший випадок, коли "Апатит" опиняється під ударом. Раніше, в ніч на 27 березня 2026 року, на території підприємства також сталася пожежа після атаки.
Таким чином, хімічний завод у Череповці розглядається як важлива ціль, з огляду на його роль у виробничому ланцюгу, пов’язаному з виготовленням вибухових речовин.
Вибухи у російському місті Череповець
Нагадаємо, у російському місті Череповець вночі 27 березня дрони атакували підприємство АТ "Апатит" - великого виробника фосфоровмісних добрив, фосфорної і сірчаної кислот, а також одного з лідерів РФ за обсягами виробництва NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри. Атаку безпілотників на завод підтвердив губернатор Вологодської області Георгій Філімонов. Він тоді запевняв, що обійшлося без пошкоджень критичної інфраструктури округу, загиблих і постраждалих.