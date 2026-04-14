Командувач Мадяр пояснив, чому українські дрони атакували хімзавод в Череповці

Йдеться за хімічний російський гігант, що виробляє сотні тисяч тон аміаку, селітри та азотної кислоти.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив, що вранці 13 квітня українські дрони завдали удару по хімічному підприємству в місті Череповець Вологодської області РФ. Він також пояснив, чому саме цей об’єкт був обраний як ціль - йдеться про великий промисловий комплекс, який щороку виробляє сотні тисяч тонн аміаку, селітри та азотної кислоти..

"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу- домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено. Хімічний… гігант, що виробляє сотні тисяч тон аміаку, селітри та азотної кислоти на рік. Продукція виступає сировиною для виробництва тротилу, гексогену та інших компонентів у виготовленні боєприпасів", - написав командувач у Telegram.

"Апатит" - -один із ключових хімічних центрів РФ

Підприємство "Апатит" у Череповці входить до структури групи "ФосАгро" і є частиною великого хімічного кластера. За інформацією самої компанії, воно вважається найбільшим у Європі виробником фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот.

Крім того, підприємство належить до провідних виробників у Росії за обсягами випуску NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри.

Це вже не перший випадок, коли "Апатит" опиняється під ударом. Раніше, в ніч на 27 березня 2026 року, на території підприємства також сталася пожежа після атаки.

Таким чином, хімічний завод у Череповці розглядається як важлива ціль, з огляду на його роль у виробничому ланцюгу, пов’язаному з виготовленням вибухових речовин.

Вибухи у російському місті Череповець

Нагадаємо, у російському місті Череповець вночі 27 березня дрони атакували підприємство АТ "Апатит" - великого виробника фосфоровмісних добрив, фосфорної і сірчаної кислот, а також одного з лідерів РФ за обсягами виробництва NPK-добрив, аміаку та аміачної селітри. Атаку безпілотників на завод підтвердив губернатор Вологодської області Георгій Філімонов. Він тоді запевняв, що обійшлося без пошкоджень критичної інфраструктури округу, загиблих і постраждалих.

