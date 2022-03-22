Це нова тактика окупантів з розколу України зсередини, яку російська агентура розпочала ще 2014 року.

В Закарпатській області почали надходити смс-повідомлення українською мовою з погрозами розправи над представниками угорської спільноти.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Це нова тактика окупантів з розколу України зсередини, яку російська агентура розпочала ще 2014 року. Такі дії покликані дестабілізувати регіон і послабити спротив України у війні.

"Постійні поразки на фронті російських військ призводять до тактики дестабілізації України, і перші прояви цього ми вже бачимо. Довіряйте тільки перевіреній інформації і не піддавайтесь на маніпуляції", - йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті фіксують підривну діяльність російських спецслужб, яка виражається у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію ситуації в регіоні.

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