Медики розповіли про стан 11 постраждалих, є два тяжких пацієнта з великою крововтратою.

Наразі відомо про двох постраждалих від ракетної атаки по Чернігову, які перебувають у важкому стані.

Як повідомила медична директорка Чернігівської міської лікарні №2 Наталія Фурс в ефірі телемарафону, до лікарні звернулось 11 постраждалих, троє з них – госпіталізовані.

"Два – у важкому стані, знаходяться в операційній, оперують травматологи. Один постраждалий – середнього ступеню важкості. З приводу одного пацієнта вирішується питання госпіталізації. Іншим надана медична допомога і направлено на амбулаторне лікування. Травми – черепно-мозкова травма, переломи кісток кінцівок тазу. Є два тяжких пацієнта з великою крововтратою", - розповіла медикиня.

За її інформацією, медзаклад має в наявності всі необхідні ліки та засоби, меддопомога постраждалим надається в повному обсязі.

Також за її словами, Пункт переливання крові повідомив вже, що має в достатній кількості кров для переливання.

Удар по Чернігову

У Чернігові вже 14 загиблих внаслідок прильоту трьох ворожих ракет. Серед загиблих – 25-річна лейтенант поліції. Ще понад 60 людей травмовано. Серед потерпілих - двоє дітей. Під завалами ще перебувають люди.

Сьогодні, 17 квітня, російська армія завдала трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що у місті пошкоджено дуже багато багатоповерхових будинків, цивільну інфраструктуру, знищено десятки транспортних засобів.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку, наголосивши, що можна було би врятувати життя людей, якби Україна отримала достатньо засобів ППО.

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