Глава держави наголосив, що можна було би врятувати життя людей, якби Україна отримала достатньо засобів ППО.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у Чернігові внаслідок ракетного удару російських загарбників вже 10 загиблих і 20 постраждалих.

"Чернігів. Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив глава держави у Telegram.

Президент додав, що на жаль, кількість загиблих може зрости.

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"І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", - відзначив президент.

За його словами, терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя.

"Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме", - підкреслив глава держави.

Удар по Чернігову 17 квітня - що відомо

Окупаційна армія Російської Федерації сьогодні, 17 квітня, завдала трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова, в результаті є жертви та постраждалі.

Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що йдеться про приліт по об’єкту соціальної інфраструктури.

У свою чергу начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що у місті пошкоджено дуже багато багатоповерхових будинків, цивільну інфраструктуру, знищено десятки одиниць транспортних засобів.

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