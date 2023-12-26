У Святий вечір росіяни вже проявили себе і навряд чи зупиняться, наголошує речниця Сил оборони Півдня.

Російські загарбники здійснили потужну повітряну атаку по Україні на Різдво, тож на Новий рік українцям теж варто бути напоготові. Про це заявила на брифінгу очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ми перебуваємо у стані війни, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли, на будь-яких напрямках. Очевидним є те, що навіть Святий Вечір не зупинив, атаки були потужними. Тому треба бути напоготові, аби убезпечити себе. Якщо лунає сигнал повітряноої тривоги - не нехтувати", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, характерною рисої російських повітряних атак є те, що вони спрямовані переважно на цивільну інфраструктуру. Наприклад, у грудні під дроновими та ракетними ударами перебувала припортова інфраструктура, зерносховища, також пошкоджено дуже багато житлових будинків безпосередньо на прифронтових територіях.

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"Дуже характерним є те що ворог дуже часто б'є по цивільних лікувальних закладах, зокрема Херсона. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема, на Херсонщині – це для окупантів як обов’язкова програма", - розповіла Гуменюк і додала, що для знищення лікарень та навчальних заклад ворог не шкодує навіть коштовних ракет.

Російські ракетні удари на свята і пам'ятн дати

Як повідомляв УНІАН, торік росіяни влаштували потужну ракетно-дронову атаку на Україну напередодні Нового року. Тоді вдень 31 грудня росіяни випустили 20 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. А вже безпосередньо у новорічну ніч агресор запустив 45 "Шахедів", що на той час було досить великою партією.

Цю звичку влаштовувати потужні атаки у важливі дати росіяни зберігають і зараз. Так, 25 листопада, коли в Україні згадували жертв Голодомору, росіяни запустили одразу 75 дронів-камікадзе.

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