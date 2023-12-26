Російські загарбники здійснили потужну повітряну атаку по Україні на Різдво, тож на Новий рік українцям теж варто бути напоготові. Про це заявила на брифінгу очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Ми перебуваємо у стані війни, ми знаємо, що підступний ворог може завдати ударів будь-коли, на будь-яких напрямках. Очевидним є те, що навіть Святий Вечір не зупинив, атаки були потужними. Тому треба бути напоготові, аби убезпечити себе. Якщо лунає сигнал повітряноої тривоги - не нехтувати", - наголосила вона.
За словами Гуменюк, характерною рисої російських повітряних атак є те, що вони спрямовані переважно на цивільну інфраструктуру. Наприклад, у грудні під дроновими та ракетними ударами перебувала припортова інфраструктура, зерносховища, також пошкоджено дуже багато житлових будинків безпосередньо на прифронтових територіях.
"Дуже характерним є те що ворог дуже часто б'є по цивільних лікувальних закладах, зокрема Херсона. Це просто от такий великий пріоритет, зокрема, на Херсонщині – це для окупантів як обов’язкова програма", - розповіла Гуменюк і додала, що для знищення лікарень та навчальних заклад ворог не шкодує навіть коштовних ракет.
Російські ракетні удари на свята і пам'ятн дати
Як повідомляв УНІАН, торік росіяни влаштували потужну ракетно-дронову атаку на Україну напередодні Нового року. Тоді вдень 31 грудня росіяни випустили 20 крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників. А вже безпосередньо у новорічну ніч агресор запустив 45 "Шахедів", що на той час було досить великою партією.
Цю звичку влаштовувати потужні атаки у важливі дати росіяни зберігають і зараз. Так, 25 листопада, коли в Україні згадували жертв Голодомору, росіяни запустили одразу 75 дронів-камікадзе.