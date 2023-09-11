Президент України очікує, що Байден, у разі повторної перемоги на виборах у США, продовжить підтримувати нашу країну.

Колишній президент США Дональд Трамп у разі перемоги на нових американських виборах не підтримає російського диктатора Володимира Путіна.

Лідеру росіян не "світить" підтримка Трампа, оскільки "це не те, що роблять сильні американці", поділився своїм прогнозом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу The Economist. "Трамп ніколи не підтримав би Путіна...", - заявив глава держави.

За словами Зеленського, він очікує, що нинішній глава Білого дому Джо Байдена продовжить підтримувати Київ, якщо вдруге стане президентом США.

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Що Дональд Трамп говорив щодо війни РФ проти України

Екс-президент США вважає, що Володимир Путін до повномасштабного вторгнення в Україну хотів укласти угоду. Трамп говорив, що можна було б "відмовитися від Криму" і від вступу в НАТО.

Крім того, він сказав, що в гіршому випадку міг би домовитися про те, щоб дати росіянам "щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода".

Трамп стверджував, що якби він обіймав посаду президента США, Путін не здійснив би повномасштабне вторгнення в Українську державу.

Довідка УНІАН. Джо Байден переміг Дональда Трампа на виборах президента США в листопаді 2020 року. Нові вибори президента США мають відбутися у листопаді 2024-го.

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