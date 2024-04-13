Подоляк розповів, що ракети для Patriot і Iris-T ще не закінчилися, але їх уже не вистачає критично.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, яка ситуація в Україні з ракетами до західного ППО. Як розповів він у коментарі виданню The Guardian, хоча у Києва ще не закінчилися американські ракети ППО Patriot і німецькі Iris-T, Україна відчуває брак критично важливих боєприпасів. "Вони безумовно в дефіциті", - сказав він.

Подоляк розповів, що Росія застосовує нову тактику нападу на електростанції з використанням "до 10 або 12 ракет одночасно", минаючи протиракетні щити Patriot та інші системи протиракетної оборони.

"Система перевантажена", - сказав Подоляк в інтерв'ю. - "Тепер ми повинні зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти".

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Подоляк наголосив, що Заходу необхідно зрозуміти, що Росія "веде війну проти цивільного населення", і поскаржився на відсутність засудження з боку міжнародної спільноти. "Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплоелектростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН або будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.

Ситуація з ракетами для Patriot

Аналітик Bild Юліан Репке 11 квітня заявив, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, до Patriot і IRIS-T.

Водночас генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що це закриті дані, і Репке не має до них доступу. Він акцентував, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів, і якщо вони це роблять, то ракети є.

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