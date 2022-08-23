Чим довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість Росії.
Про це президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Він подякував всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. "Що довший проміжок між санкційними пакетами, то більша зухвалість Росії", - наголосив президент України.
Він також висловив вдячність "усім друзям свободи в різних країнах світу", які просувають необхідність визнати обʼєктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. "Це рішення все одно зʼявиться – раніше чи пізніше, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що кількість атак у Криму лише зростатиме. Михайло Подоляк зазначив, що "це великої інтенсивності війна, великої інтенсивності війна не буває тільки в одну сторону". За його словами, російські окупанти думали, що "можуть зайти, тут безкарно поводити себе, нівечити наших людей". Подоляк наголосив, що за такої інтенсивності війни "усе буде тільки збільшуватися".