Зокрема, ця мета полягає у тому, аби російські війська "здобули значні воєнні перемоги на полі бою" в Україні.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що немає ознак, що президент Російської Федерації Володимир Путін змінив мету війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі за підсумками дводенного засідання глав МЗС країн-членів Альянсу.

"Найлегший спосіб зупинити цю війну полягає у тому, аби президент Путін вивів усі свої війська і припинив війну, і сів за стіл переговорів і брав участь у серйозних дипломатичних зусиллях для пошуку рішення. Але ми повинні бути реалістичними, і ми не маємо ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету, і вона полягає у контролі над Україною і досягненні значних воєнних перемог на полі бою", - наголосив Столтенберг.

"Ми не бачимо російського відступу, а те, що ми бачимо, що Росія перегруповує і переміщує її сил, перевозить з північної України, але у той же час, переміщує ці сили на схід, і ми очікує великої битви на Донбасі, великого російського наступу", - заявив Столтенберг.

При цьому, як сказав генеральний секретар, з цієї причини сьогодні країни-члени Альянсу наголосили на терміновості надання більшої підтримки Україні.

"Це також є причиною, чому ми повинні звичайно працювати для швидкого завершення цієї війни, і це є причиною, чому союзники запровадили важку ціну для президента Путіна і Росії", - сказав Столтенберг.

Як заявив Столтенберг, треба бути готовими на довгий період часу, тому що війна Росії проти України може тримати тижні, місяці і можливо роки.

Водночас, на його переконання, якщо війна затягнеться і довго триватиме, тоді існує великий ризик перш за все для народу України, який більше страждатиме і буде більше смертей і руйнувань. "Це в першу чергу трагедія для них (для українців - УНІАН) і це відповідальність Путіна, щоб припинити цю війну і вивести його війська", - сказав генеральний секретар Альянс.

Також він вважає, що чим більше триватиме війна, буде ризик для загострення війни за межами України. "І саме на цьому НАТО зосереджене, аби уникнути цього загострення", - сказав Столтенберг.

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