Зеленський зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська.

Без гарантій безпеки будь-яка угода з Росією стане лише передвісником майбутньої агресії, і членство України в НАТО - це "найдешевший" варіант для союзників України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press.

"Я дійсно вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", - сказав він.

За його словами, це також буде перемогою президента США Дональда Трампа.

Відео дня

"Це буде сигналом того, що не Росія має вирішувати, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це велика перемога для Трампа", - сказав він.

Крім того, президент зазначив, що 800-тисячна армія України стане бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп спробує повернути додому американські війська, які перебувають за кордоном.

Також, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва в розвитку власної оборонної промисловості, зазначив президент.

Україна і НАТО

Раніше в Росії заявили, що повна заборона на членство України в НАТО є ключовою вимогою Росії для припинення війни.

Спецпредставник президента США Річард Гренелл заявив, що Вашингтон пустить під "пилу" будь-яку ініціативу щодо залучення України до НАТО, поки європейські країни недостатньо витрачають на власну оборону.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до НАТО буде найдешевшим варіантом західних гарантій для Києва після війни. Він наголосив, що Україні недостатньо просто "папірця" як гарантії безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: