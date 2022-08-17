Солдати скрутили жителя псевдореспубліки і зробили йому боляче.

У так званій "ЛНР" триває примусова мобілізація громадян на фронт. Чоловіка в Луганську спіймали, коли він прийшов забирати свою дитину з дитсадка. Солдати застосували до жителя псевдореспубліки силу.

Короткий ролик нижче демонструє, як військові схопили чоловіка на території дитячого садка. Громадянин чинив опір і вимагав відпустити його додому. Він також скаржився на застосування сили солдатами. Один з військових побачив, що жінка знімає інцидент на відео і зажадав припинити це робити.

Згідно з інформацією від Стратегічного командування ЗСУ, в так званій "ЛНР" тепер можуть зрізати двері на квартирах, щоб перевіряти наявність чоловіків призовного віку. У псевдореспубліці діє відповідний "закон".

Нагадаємо, в інтернеті ще з травня з'являються відео, як на території тимчасово окупованої Луганської області карателі ловлять чоловіків, щоб відправляти їх на фронт. Один зі схожих випадків показали в ролику минулого тижня. Чоловік виходив з під'їзду, але сховався назад, коли побачив військових в автобусі неподалік.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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