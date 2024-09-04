Польські чиновники підтвердили їм, що порушення повітряного простору Росією зовсім не випадкові.

На тлі триваючої російсько-української війни гостро постало питання збиття ракет та дронів РФ союзниками Києва.

Журналісти Defence Romania під час візиту до Польщі зустрілись з експертами та високопоставленими чиновниками з Міністерства закордонних справ і Управління національної безпеки при президентстві. Серед тем була можливість збивати російські цілі, які прямують у бік повітряного простору Польщі чи Румунії.

За словами посадовців, в мирний час з законодавчої точки зору польські винищувачі повинні мати візуальний контакт з ціллю перед тим, як її уразити. Тобто, пілоти мають фізично побачити об'єкт - одного радару недостатньо. При чому неважливо ракета це чи БПЛА.

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"Він має переконатися, що це не неправильна ціль, як, наприклад, український гелікоптер чи інша техніка. І в умовах, коли російські безпілотники чи ракети заходять на дуже короткий проміжок часу в повітряний простір Польщі, зараз їх майже неможливо зачепити", - пояснюють журналісти.

Польські чиновники підтвердили їм, що порушення повітряного простору Росією зовсім не випадкові. Найімовірніше, це спроби Москви перевірити швидкість реакції Заходу, адже був лише один випадок, коли це дійсно було випадковістю.

Наразі у НАТО немає консенсусу щодо збиття російських ракет чи безпілотників, які летять над Україною в напрямку Польщі і Румунії. Як зазначається, ця тема викликає багато суперечок і багато хто вважає, що саме ці дві країни перетнуть вказану "червону лінію". Однак, ще два роки тому передача HIMARS, танків та винищувачів були такими ж гарячими питаннями.

"Велика проблема Заходу полягає в тому, що він майже не дає зеленого світла на відправку зброї в Україну, а коли й дає, то лише на дуже обмежену кількість зброї. Отже, перш ніж боятися червоних ліній, ми повинні запитати себе - Захід в цілому - чи достатньо ми робимо, щоб допомогти Україні перемогти Росію протягом двох з половиною років, чи ми просто допомагаємо їй не потонути і залишитися на плаву? Це також слон у кімнаті, якого ми відмовляємося обговорювати. Можливо тому, що нам не подобається відповідь", - підсумовують журналісти.

Збиття російських дронів та ракет союзниками

Як повідомляв УНІАН, раніше розглядалась можливість, щоб союзники збивали російські цілі, які прямують до їхніх кордонів. Однак наприкінці серпня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський наголосив, що його країна не збирається ані збивати російські безпілотники та ракети над українською територією, ані тренувати в Україні військових.

Однак нещодавно голова МЗС Радослав Сікорський Польщі заявив, що Варшава та інші союзники України, які мають з нею спільний кордон, зобов'язані збивати російські ракети, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.

Згідно з опитуваннями, більшість мешканців Польщі погоджуються, щоб військові країни збивали повітряні цілі, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

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