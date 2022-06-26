За словами речника, зростає інтенсивність ракетних ударів по всій Україні.

У Національній гвардії прокоментували збільшення авіаційних ударів росіян по всій території України, зокрема сьогоднішні атаки на столицю.

За інформацією речника Національної гвардії України Руслана Музичука, яку він озвучив в ефірі інформаційного телемарафону, зростає інтенсивність ракетних ударів по всій Україні. Зокрема авіаційних ударів з території Білорусі, коли літаки підходять до кордону з Україною і пускають ракети.

"Сьогодні зранку нам це показав Київ (ранковий ракетний удар – УНІАН). В акваторії Чорного моря також накопичений сумарний ракетний потенціал, який становить також десятки ракет", - сказав він.

Музичук зазначив, що масові ракетні удари пов'язані із вдалими для України політичними рішеннями.

"Це тактика випаленої землі і тримання у напрузі суспільства. Це також викликано низкою успішних політичних рішень щодо України, які мали місце цього тижня", - пояснив він.

Речник також повідомив, що наші захисники мають успіхи щодо збереження своїх занятих позицій по всій лінії фронту.

"Є успіхи на Харківському напрямку, на Запорізькому напрямку. Тому вони роблять все для того, щоб не віддавати свої території", - додав він.

За його словами, ситуація на північних кордонах України свідчить про високу вірогідність ракетних ударів.

"Прямої загрози вторгнення військ з Білорусі немає, проте ми бачимо, що Білорусь надає свою територію для нанесення артилерійських ударів", - зазначив речник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вранці РФ вдарила по Києву та області ракетами. У столиці під завалами опинилися люди, вже вдалося врятувати дитину.

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