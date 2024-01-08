В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що раніше російські ракети не раз падали на їхні ж села.

Росія часто запускає ракети з району Каспійського моря. Так росіяни намагаються врахувати ризик використання несправних ракет, які одразу ж після запуску падають вниз. Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що російські ракети не завжди досягають своїх цілей: у них незаплановано спрацьовують самоліквідатори, чи вони просто падають на землю, не досягнувши цілі. Зокрема Ігнат нагадав про нещодавній випадок, коли російські окупанти знищили половину села під Воронежем через падіння крилатої ракети.

За його словами, таких випадків насправді значно більше, ніж їх можна побачити в соцмережах.

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"Не дарма окупанти запускають ракети з району Каспійського моря, над морем саме. Тому що є вірогідність несходу ракети. Тобто вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову. Такі вже випадки були…Саме тому Волгодонськ і район Каспійського моря є найчастішими місцями, звідки росіяни запускають ракети" , - пояснив Ігнат.

Інцидент з ударом по селу під Воронежем

Як повідомляв УНІАН, 2 січня 2024 року у російському селі Петропавловка у Воронезькій області стався потужний вибух. Хоча спершу російська пропаганда поспішила заявити про "звірства ЗСУ", дуже швидко у "бомбардуванні" зізналася російська армія. У її термінології відбулося "аварійне сходження авіаційного боєприпасу", який взагалі-то призначався Україні.

Спочатку губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що обійшлося без постраждалих, а пошкодження отримали сім будинків. Однак пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що насправді вісім будинків були повністю зруйновані, десятки – було пошкоджено. Постраждали 4 людини.

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