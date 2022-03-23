Експерти з військової справи ігнорують досягнутий з 2014 року українською армією прогрес.

Аналітики і коментатори неохоче заявляють, що російське вторгнення в Україну заблоковано і що війна зайшла в глухий кут. Швидше за все, правда в тому, що українці перемагають.

Про це пише у свій статті автор The Atlantic Еліот А. Коен.

Він нагадав, що на початку війни експерти припускали швидку і рішучу перемогу росіян. Потім заявляли, що солдати РФ зупиняться, зроблять висновки з помилок і перегрупуються. Тепер вони схиляються до думки, що все ще може змінитися, адже кількісні показники все ще на користь Росії. Однак, впевнений Коен, прогнози цих аналітиків зазнають невдачі.

За його словами, експерти з військової справи ігнорують досягнутий з 2014 року українською армією прогрес, зокрема, завдяки підтримці США, Британії та Канади. Автор зазначає, що тепер ЗСУ демонструють не тільки вмотивованість і здатність, а й тактичні вміння.

Як йдеться у статті The Atlantic, війна в Україні звернула увагу на людський вимір. Російський сержантський корпус слабкий і корумпований, це призводить до поразки.

Автор звертає увагу на військову допомогу Україні - щодня надходять тисячі одиниць сучасної зброї.

"Немає загальнодоступних свідчень того, що росіяни могли перегрупуватися і поповнити запаси у великих масштабах; є багато свідчень зворотного. Якщо українці продовжать перемагати, ми можемо побачити більш помітні розвали російських частин і, можливо, масові капітуляції і дезертирство. На жаль, російські військові також будуть гарячково подвоювати ставку на те, що у них добре виходить — бомбардування міст і вбивства мирних жителів", - підсумував Коен.

Нагадаємо, 22 березня в Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти мають запаси боєприпасів і продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічна ситуація з пальним.

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