Данилов зазначив, що якби Придністров'я, і Грузія сьогодні займалися поверненням своїх територій, це дуже допомогло б Україні.

Відкриття додаткових фронтів у сфері інтересів РФ на територіях інших країн дуже допомогло б Україні боротися з російським нападом.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Після того як Нагірний Карабах ввів воєнний стан у себе на території сьогодні, я можу сказати: там дійсно відбуваються події. "Байрактари" не тільки прасують орків на нашій території, вони відпрацювали в Нагірному Карабасі. І там Вірменія сьогодні звертається до РФ, щоб вона допомогла військами. Але вони звідти війська знімали і відправляли в нашу країну минулого тижня. Ми відстежували ці колони, які йшли. І ми розуміємо, що допомога, яку РФ обіцяла Нагірному Карабаху і Вірменії, мабуть, там навряд чи з'явиться", - пояснив Данілов.

Крім того, він звернув увагу, що після заяви Японії про приналежність чотирьох островів Курильської гряди безпосередньо Японії, РФ почала навчання. "Кількість військових, які є в тому секторі оборони РФ, на сьогоднішній день вкрай мало, тому що вони їх усіх відправляли сюди", - сказав секретар РНБО.

"Чим буде закінчуватися ця ситуація, поки невідомо. Але якщо будуть відкриватися другі фронти для Російської Федерації, які вона штучно створила власними діями за свою коротку історію, вони нам будуть дуже якісно допомагати", - підкреслив Данілов.

Також Данілов зазначив, що"Грузія поводиться не дуже коректно, м'яко кажучи".

"Але якби і Придністров'я, і Грузія, і всі сьогодні займалися б поверненням своїх територій... більш того, Польща поки не на офіційному рівні вже виступила з претензіями на Калінінградську область. Це б нам точно допомагало, тому що їм було б чим займатися, крім того, щоб знищувати наші міста і села, вбивати наших дітей і жінок", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня влада Японії різко відреагувала на вихід Росії з переговорів за мирним договором і заморозку спільних економічних проектів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ "несправедливим" і "абсолютно неприйнятним".