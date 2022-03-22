Японська влада назвала це рішення "абсолютно неприйнятним".

Влада Японії різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору і заморозку спільних економічних проектів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ "несправедливим" і "абсолютно неприйнятним", повідомляє CNN.

Зазначимо, що РФ зробила це через санкції, введені Токіо у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

"Вся ця ситуація була створена вторгненням Росії в Україну, і реакція Росії, спрямована на те, щоб підштовхнути це до японо-російських відносин, вкрай несправедлива і абсолютно неприйнятна", - сказав він.

"Японія повинна рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу", - додав Кісіда. Він додав, що Японія почала приймати евакуйованих з України, і закликав громадськість до підтримки.

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