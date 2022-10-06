Він зазначив, що Україна має величезну кількість інформації стосовно відмови російських військових воювати.

Кількість чоловіків призовного віку, які виїхали з Росії в останні дні, вдвічі перевищує кількість мобілізованих.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

"Нам достеменно відома кількість громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день призвані по тотальній мобілізації. Нам так само відомо, що кількість громадян призовного віку, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих", - сказав Данілов.

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"Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, в який спосіб на сьогоднішній день вони мають бажання формуватися. Але я хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, перш за все для свого політичного майбутнього і для Росії, кількість бажаючих воювати проти нашої країни зменшується в геометричній прогресії…", - додав секретар РНБО.

Він зазначив, що Україна має величезну кількість інформації стосовно відмови російських військових воювати і навчатися. Данілов зазначив при цьому, що в РФ починаються локальні бунти.

Данілов також нагадав, що Україна запустила проект "Хочу жить", покликаний допомогти військовим армії РФ безпечно здатися в полон ЗСУ.

"Україна – цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", - додав він.

Мобілізація в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Повідомлялось про великі черги на кордоні з Грузією. Також були миттєво розкуплені авіаквитки у Туреччину, Вірменію.

Пізніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що мобілізованим особам у Російській Федерації не вистачає військової форми, спальних місць та вбиралень.

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