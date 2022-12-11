Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати" ситуацію.

Україна ні в кого не питатиме дозволу на завдавання ударів по російських окупантах, на яких би територіях вони не знаходилися.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу НТА наголосив, що Україна діятиме в своїх інтересах, у тому числі щодо свого захисту від російської агресії, передає Liga.net.

"Ми будемо здатні на все, тому що про те, що стосується наших інтересів, ми ні в кого не будемо питати – куди і де нам треба бити ворога. Тому що ворог перебуває в нас, починаючи від кордонів на нашій території, закінчуючи Владивостоком", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО також підкреслив, що Україні не потрібні поради, як "не загострювати" ситуацію.

"Дехто зараз нам радить, що нам робити, щоб щось там не загострювати – так воно у нас загострене не лише після 24 лютого. Воно загострене вже роки, роки та роки. І ми не можемо зрадити тих людей, які поклали свої життя [за Україну], і не можемо не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію", – наголосив Данілов.

Вибухи на військових аеродромах в РФ

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня стало відомо про вибухи на військових аеродромах "Енгельс" і Дягілєво у Росії. В результаті інциденту були пошкоджені літаки Ту-95, які раніше брали участь в масованих ракетних ударах по Україні.

Російське міністерство оборони визнало вибухи та заявило, що удари були завдані "безпілотними літальними апаратами радянського виробництва", які нібито запустила Україна.

За даними видання Politico, Україна атакувала два російських аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу. Це свідчить про здатність української оборонної промисловості до інновацій, у той час, як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники.

Газета The New York Times назвала вибухи на авіабазах в Енгельсі та Дягілєво "найнахабнішою атака" України. Видання пише, що безпілотники були запущені з території України, і принаймні один із ударів коректували спецпризначенці поблизу бази.

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