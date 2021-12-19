Секретар РНБО розповів, чи існують нині загрози з боку країни-агресора.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував інформацію про можливе вторгнення РФ в Україну. Він зазначив, що на сьогодні небезпеки з боку країни-агресора немає.

Україна чітко бачить та розуміє, що знаходиться біля кордонів, зазначив Данілов в інтерв'ю "Апострофу".

Він зазначив, що нині РНБО не бачить небезпеки на кордоні та загроз вторгнення РФ в Україну. Проте вже завтра такі загрози можуть з'явитися, сказав Данілов. Також він розповів, що Україна чудово знає про все, що коїться біля наших кордонів.

"Ми цього (загрози вторгнення РФ - УНІАН) зараз не бачимо. Ми чітко розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 кілометрів від нашого кордону, саме кордону від лінії зіткнення з РФ... Ми чітко розуміємо, що знаходиться в радіусі до 400 кілометрів від нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угрупування, ми розуміємо їх кількість, розуміємо, чим вони оснащені. У нас усе це під контролем і ми щодня отримуємо інформацію", - заявив секретар РНБО.

Також Данілов зазначив, що Україна, у разі вторгнення РФ, матиме ту зброю, про яку не здогадуються у Кремлі. Наші громадяни мають дух та патріотизм, які дають нам сил та наснаги для боротьби з ворогом.

Можливий наступ РФ: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожУкраїна попросила у США нове озброєння: системи ППО та ракети PatriotУ Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

Читайте такожПогрози Байдена не допомогли: Росія продовжує нарощувати війська біля УкраїниЗа повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

Автор: Поліна Кузенко