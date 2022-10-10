Країна-агресор "перезарядилася" і може знову завдати масованого удару.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив українців про небезпеку. РФ готує нові масовані ракетні удари, країна-агресор виводить кораблі в Чорне море, а в Астрахані на зліт готуються винищувачі.

Про це Кім розповів у своєму Telegram.

"Кораблі знову виходять в Чорне море, тобто перезарядили вони "Калібри" ці і готуються на зліт з Астрахані. Гіпотетично, можуть бути ще удари. Тому стежте за сигналами повітряної тривоги, не нехтуйте своєю безпекою", - сказав глава Миколаївської Військової адміністрації.

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Також Кім попросив жителів Миколаївської області допомогти іншим регіонам України, які через ракетні удари РФ ризикують залишитися без електрики.

"Прошу, зокрема по Миколаївській області. Нам потрібно обмежити в годину-пік споживання електрики. У нас немає "прильотів" по критичній інфраструктурі, але ми повинні допомогти іншим регіонам, тому що єдина система, кількість напруги і електрики одна, тому я всіх прошу, нам потрібно обмежити, помірковано, можливості споживання... Не дивуйтеся, що буде темно в місті, трохи менше буде тролейбусів", - додав Кім.

Масовані ракетні удари по Україні: що відомо про події 10 жовтня

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вранці 10 жовтня РФ вдарила по низці областей України ракетами. Вибухи були в Києві та області, а також у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській та інших областях.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, РФ випустила 83 ракети, 45 з яких були знищили сили ППО. Путін визнав, що масований удар по Україні був помстою за Кримський міст. Відомо, що кількість жертв вже досягла 11.

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