На підготовку українських військових піде близько місяця.

Данія та Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1, українські військові зараз проходять навчання на цій техніці.

Як заявив телеканалу TV 2 виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, вже до 1 червня нові танки повинні бути готові до використання в Україні.

Поульсен під час робочого візиту до Берліна разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом зустрівся з данськими інструкторами, які навчають українських військових використанню танків Leopard 1. Відзначається, що на їх підготовку піде близько місяця.

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Танки Leopard 1 були зняті з озброєння Данії в 2005 році. Хоч вони поступаються Leopard 2, проте міністр оборони Данії акцентував на тому, що для українців ця техніка дуже корисна, не в останню чергу через її кількість.

"У них дуже хороша здатність стріляти і хороша можливість орієнтуватися на місцевості. І не в останню чергу - дуже велика кількість", - сказав він.

Поставки танків Leopard 1 в Україну - що відомо

У лютому Німеччина пообіцяла поставити в Україну 80 танків Leopard 1 цього року. Також про поставки 100 таких танків заявляла Данія.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна повинна отримати Leopard 1 в середині року. Також минулого тижня в Німеччині почалося навчання українських військових на цій техніці.

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