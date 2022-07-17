Зазначається, що він організовував та координував діяльність хакерських угрупувань, які здійснювали кібератаки на українські органи влади.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування відносно колишнього співробітника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за підозрою у державній зраді, обвинувальний акт направлено до суду.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Бюро.

"Встановлено, що колишній співробітник ГУ СБУ в АР Крим у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога під час захоплення півострова окупантами. Він вступив на військову службу до ФСБ РФ та діяв на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, а також обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України", - мовиться у дописі.

Зазначається, що на новій "посаді" він організовував, контролював та координував діяльність хакерських угрупувань.

Їх учасники здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, телекомунікаційних мереж органів української державної влади, підприємств, установ та організацій.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, у РФ з істерикою відреагували на повідомлення, що ЗСУ битимуть по базах в Криму з HIMARS. Серед цілей ЗСУ - скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ та Чорноморський флот.

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