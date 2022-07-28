Окупанти намагаються ліквідувати наслідки прямих влучань в Антонівський міст.

Російські окупанти почали зводити "понтонні переправи" в Херсонській області після того, як ЗСУ почали бити по стратегічно важливих мостах області.

Про це 24 каналу повідомив херсонський активіст Володимир Молчанов.

Таким чином, за словами Молчанова, росіяни намагаються ліквідувати наслідки прямих влучань в Антонівський міст.

Активіст зазначив, що перед тим, як проїзд Антонівським мостом став остаточно неможливим, росіяни змогли вночі перегнати партію техніки. А по тій, яку не встигли переправити, українські захисники завдали удару.

"Вони побудували понтонну переправу вже через Інгулець у Дар'ївці, по тих самих локаціях, які були ще з "совєцьких" часів. Там був понтонний, але стаціонарний міст", - розповів активіст.

Цей міст 30 років існував у формі понтонів, пояснив активіст. По його під'їздах росіяни й побудували переправу, замаскувавши все гілочками.

Удари по мостах у Херсонській області

19 і 27 липня ЗСУ завдали ряд ударів по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через завдані руйнування по ньому пересуватися неможливо.

24 липня атаки ЗСУ зазнав і єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко підтвердив, що ситуація з Антонівським мостом у Херсоні взята під вогневий контроль ЗСУ.

За словами експерта Івана Киричевського, щоб покинути відрізаний берег міста, російським окупантам доведеться залишити тут всю свою важку техніку.

Як зазначали у британській розвідці, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка з'єднує північний кордон окупованого Росією Херсона. Через Дніпро здійснювалося постачання російської армії на правобережжі Херсонської області.

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