Влада закликала поважати наших героїв та не підігрувати окупантам.

Влада Маріуполя просить не розповсюджувати відео із захисниками "Азовсталі", які зняли російські пропагандисти.

Про це йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відеоматеріали, зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території "Азовсталі". Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що "заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Для повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

Вас також можуть зацікавити новини: