'Десь вже штурмують': в РФ заявили, що 'кадирівців' перекинули на Харківщину

"Кадирівців" із спецназу "Ахмат" перекинули на Харківський напрямок.

Про це заявив командир загону спецназу "Ахмат" Апти Алаудінов, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, ця ділянка фронту зараз вважається "найважливішою".

"Спецназ "Ахмат" - це підрозділ, який з перших днів стояв в першому ешелоні… Дуже навіть приємно те, що нас перекинули на цю ділянку, яка сьогодні є найважливішою", - сказав Алаудінов.

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За його словами, "кадирівці" нібито вже "адаптувалися на нових позиціях і на окремих ділянках пішли навіть у штурм".

"Наші підрозділи вже десь займаються штурмовими діями. Ну і прийняли ті ділянки, які нам треба було прикрити для того, щоби противник там не вів диверсійно-терористичну роботу", - заявив Алаудінов.

У центрі уваги наступ РФ - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Росія активізувала наступальні дії в Харківській області. Ворогу вдалося захопити окремі прикордонні населені пункти.

23 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський інформував, що через два тижні після того, як російські війська перетнули кордон у Харківській області, щоб відкрити новий фронт, наступ зупинився в місті Вовчанську менш ніж за 10 кілометрів на південь від кордону і в Липцях на південному заході. За його словами, на Харківщині росіяни зазнали значних втрат і зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ. В Інститут вивчення війни інформували, що ЗСУ відбили частину територій на Харківщині.

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