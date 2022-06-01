За словами військового експерта, найманці використовують російських військових "в якості живого щита, щоб дійти до наших позицій".

У районі Попасної Росія задіяла приватну військову компанію "Ліга".

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Це колишній "Вагнер", перейменований в"Лігу". Це звичайні найманці, яких наймає Росія за окрему оплату, і вони ведуть в основному штурмові дії. А в ході атак наших позицій, що вони роблять? Вони пускають вперед звичайних військовослужбовців Збройних сил Рф і на їх плечах, за їх спинами забираються в наші опорні пункти, а потім починають штурмові дії. Ось в цьому їх тактика дій", - заявив Жданов.

За словами військового експерта, найманці використовують російських військових "в якості живого щита, для того, щоб дійти до наших позицій".

Він також зазначив, що наймані війська більш вмотивовані.

"У зв'язку з тим, що вони більш мотивовані матеріально на цій війні, вони воюють професійніше, на відміну від регулярних бійців або контрактників з частин Збройних сил РФ... у них екіпірування та озброєння набагато краще, ніж у звичайних військовослужбовців.

Війна в Україні:

24 лютого війська Росії вторглися на територію України.

12 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що за 16 днів повномасштабної війни Росії проти України загинули 1300 українських військових.

1 червня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що щодня на фронті гинуть від 60 до 100 українських військових. Він зазначив, що поранення отримують щодня ще 500 бійців.

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