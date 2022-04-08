Як повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба, робота організована позмінно.

До Бородянки на допомогу рятувальникам, зокрема для розбору завалів, прибули 60 добровольців з Києва.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

"Третій день тривають відновлювальні роботи у Бородянці. Відсьогодні на допомогу рятувальникам прибули 60 добровольців із Києва. Разом із бійцями ДСНС вони розбирають завали, очищують територію від будівельного сміття, шукають тіла загиблих", - мовиться у дописі.

Зазначається, що робота організована позмінно, тож люди мають змогу перепочити після важкої праці.

"А вже завтра прибудуть нові люди, які хочуть допомогти відбудувати нашу країну!", - зазначив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня у Бородянці дістали 26 тіл загиблих мирних мешканців.

"Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, "Ураганами" і "Смерчами". Докази воєнних злочинів РФ тут на кожному кроці: під аптекою заборонена касетна бомба, обабіч дороги - спалена транспортна заряджальна машина "Смерчу", а під нею ракета, яка летить до 90 кілометрів і несе смерть і руїни", - зазначила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, наразі кількість жертв серед цивільного населення буде важко передбачити.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Бородянці ще більше жертв російських окупантів, ніж в Бучі.