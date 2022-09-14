Жданов зазначив, що такі переговори будуть проходити на умовах української влади.

Майбутні переговори з керівництвом Росії відбуватимуться на умовах України.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він підкреслив, що гарантії безпеки для України діятимуть після закінчення війни та матимуть перехідний період, поки країна не вступить до НАТО.

Відео дня

"Переговорів з РФ до кінця війни не буде. І перемовини, які відбуватимуться з РФ будуть на умовах України, а не на тих умовах, які сьогодні намагаються висувати у Росії", - зазначив Жданов.

При цьому експерт наголосив, що зараз деякі депутати муніципальних рад РФ вимагають від президента Володимира Путіна піти у відставку і закінчити війну.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Олег Жданов заявив, що Росія не зможе військовим шляхом відповісти на успішний контрнаступ українських військових, так само, як і знайти нові способи залякати українців. За його словами, Росія себе вичерпала, і все, на що вона вона ще здатна - поодинокі ракетні удари.

Вас також можуть зацікавити новини: