Росія та її пропагандисти спробують дати сильну ідеологічну відповідь на свої провали, замість військової.

Росія не зможе військовим шляхом відповісти на успішний контрнаступ українських військових, так само, як і знайти нові способи залякати українців.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов і додав, що "жорсткої відповіді" з боку Москви уже не буде.

"Питання застосування ядерної зброї на сьогодні не стоїть, тому що весь цивілізований світ, не самі останні країни, дали сигнал Росії, щоб навіть і не надумали спробувати застосувати зброю масового ураження, не кажучи вже про ядерну", - сказав Жданов.

За його словами, в іншому Росія себе вичерпала, і все, на що вона вона ще здатна - поодинокі ракетні удари.

"Вони не можуть сьогодні навіть завдати масованого ракетного удару. Згадайте, коли по території України летіло по 70 із гаком ракет. Одночасно з трьох сторін - з Росії, з Білорусі і з боку Чорного і Каспійського морів. А сьогодні ні, сьогодні Росія все, у цьому плані здулася", - зазначив Жданов.

Експерт нагадав, що останній наземний успіх російської армії був аж у липні, і той незначний.

"Кинути війська і піти на прорив нашої оборони? Це закінчилося в червні місяці. Останній успіх російських військ - це було просування на 10 кілометрів за 35 діб у липні місяці на Бахмутському напрямку. Так що я думаю Росія тепер утреться", - сказав Жданов.

На цьому тлі Росія та її пропагандисти вже почали змінювати риторику і витягувати ідею "спільного минулого", намагаючись дати ідеологічну відповідь на свої провали, замість військової.

"Вони нас хочуть повернути в минуле, коли у вишиванках і кокошниках танцювали і співали одні пісні в один день перемоги. У них інших скрепів немає, крім цього дня перемоги. Ідеологічна відповідь буде, дуже сильна. А військової відповіді Російська Федерація дати на сьогодні нам не може", - підсумував Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олег Жданов розповів, як змусити Росію капітулювати при Путіні.

За його словами, якщо президент РФ Володимир Путін збереже владу на момент виходу ЗСУ на кордони 1991-го року, то Україні загрожуватиме перманентна війна з Росією. Експерт вважає, що Україні потрібно домогтися паритету в озброєнні.

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