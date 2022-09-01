У телефонній розмові жінка зізналась, що не знає що тепер робити.

Дружина окупанта у телефонній розмові розповіла чоловіку про обстановку в анексованому Криму. За її словами ЗСУ сильно бомблять півострів.

Про це йдеться у новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

Вона зізналась, що дуже боїться, і від нервів навіть пиво її не бере. Також вона розповіла, що спілкувалась з подругою, яка намагалась її заспокоїти.

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Крім того, з розмови стає зрозумілим, що чоловіки цих обох жінок беруть участь у війні проти України.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня російський військовий у телефонній розмові з родичкою розповів про масову відмову солдатів воювати і висловив упевненість, що їх скоро виведуть назад у РФ. За його словами, російські військові здаються у полон і масово відмовляються воювати та виїжджають зі своїх позицій.

А 12 серпня Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, в якому російські окупанти заявляли, що не зрозуміли, чому на авіабазі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони припустили, що це могла бути звичайна недбалість.

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