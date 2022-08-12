Бойовики "ДНР" не розуміють, що вибухнуло в Криму і чому

Російські окупанти не розуміють, чому на авіабазі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони припускають, що це могла бути звичайна недбалість.

Про це йдеться в новому перехоплення, який оприлюднило головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Бойовики "ДНР" не розуміють, що вибухнуло в Криму і чому

"Там по Криму, аеропорт, ну кажуть, вибухнув там. Кажуть, недбалість. При заправці боєприпаси вибухнули в Криму", говорить один з окупантів.

При цьому його співрозмовник відповідає, що вибухи нібито були результатом ракетного удару. Крім того, він не вірить в "хвалену" російську ППО.

"Хвалене ППО не спрацювало в черговий раз... Так, може ще й по мосту", - підсумував співрозмовник.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 серпня прогриміла серія вибухів і пожежа на території аеродрому" Саки " в районі населеного пункту Новофедорівка в тимчасово окупованому Росією Криму.

В результаті вибухів знищено щонайменше сім літаків та ще два отримали пошкодження, аеродром виведений з ладу.

За даними британської розвідки, Центральний район розгону аеродрому отримав серйозні пошкодження, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

У звіті розвідка зазначила, що потужності морської авіації флоту зараз значно погіршені і цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Оскільки Крим сприймався як безпечний тил.

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