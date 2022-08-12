Рівень смертності в місті продовжує зростати.

Родини військових окупантів поїхали з узбережжя біля Маріуполя після вибухів в окупованому Криму.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всі сім’ї військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. ...У гауйляйтера Іващенко кількість охоронців зросла з 4 до 7. Страх панує серед колаборнатів та верхівки Маріупольских окупантів. І це - хороша новина", - написав Андрющенко.

Він також повідомив про стрелянину в районі Старого Криму через страх перед силами спротиву.

"Ще один збитий коптер росіян днрівцями. Координація дій окупантів між собою вражає", - підкреслив радник.

За його інформацією, Маріуполь перетворено на справжню історичну реконструкцію СРСР.

"Черги скрізь… Навіть на вхід до магазину – черга", - зазначив Андрющенко.

Він повідомив, що рівень смертності в місті продовжує зростати. За тижнень померло, відповідно до реєстрації в моргу, від "природніх" причин 178 людей, з них 43 - в лікарнях.

У Маріуполі, за його словами, за тиждень зареєстровано плюс 14 випадків острої кишкової інфекції.

"З урахуванням 17 випадків на минулому тижні можна казати про наявність перших прямих ознак епідимичного розповсюдження інфекційної хвороби", - написав радник міського голови.

Також Андрющенко пише, що маріупольский порт "замер".

"Обіцяний паром ще жодного разу не зайшов в порт - і це гарна новина", - підкреслив він.

Йдеться про паром "Лаврентій" Єйськ-Маріуполь-Єйськ, який окупанти обіцяли запустити з 1 серпня. Як повідомив Андрющенко, останнє зафіксоване місцезнаходження парому 28.07 в порту Єйськ, але згодом він зник з системи ідентифікації взагалі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 серпня прогриміла серія вибухів і пожежа на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка в тимчасово окупованому Росією Криму.

В результаті вибухів знищено щонайменше сім літаків та ще два отримали пошкодження, аеродром виведений з ладу.

За даними британської розвідки, центральний район розгону аеродрому зазнав серйозних пошкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

У звіті розвідка зазначила, що потужності морської авіації флоту зараз значно погіршені і цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Оскільки Крим сприймався як безпечний тил.

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