Деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться до Криму.

До тимчасово окупованого росіянами Скадовська Херсонської області прибув підрозділ окупантів із числа засуджених.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00. Зазначається, що чисельність цього підрозділу - близько 300 осіб. Вони нібито мають забезпечувати правопорядок.

"Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь Російської Федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вчора Генеральний штаб повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму близько 400 загарбників планують перемістити на оборонні позиції в районі Володимирівки.

Скадовськ в окупації - останні новини

Раніше у Генштабі повідомили, що у Скадовську окупанти змушують місцевих колаборантів підписувати зобов’язання не виїжджати за межі району.

У березні в місті підрвали автівку "командира взводу патрульно-постової служби поліції", який працював на російських загарбників. Він загинув на місці.

За даними Центру національного спротиву, у Скадовську російські військові забирають у людей автомобілі "на потреби російської армії".

Восени у ЗМІ з'явилася інформація про те, що окупанти повісили біля суду 56-річну жінку, яка мала проукраїнську позицію.

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