Серед них збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи.

В підрозділах російського "добровольчого" формування "Невський", які воюють на території Донецької області, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00, наразі збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та виїхати з районів ведення бойових дій до РФ. Основними чинниками цього є:

великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій;

несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;

невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим очікується переміщення військ. Так, в населеному пункті Ізюмівка близько 400 військовослужбовців строкової служби окупаційних військ планують перемістити на оборонні позиції в районі населеного пункту Володимирівка. Зараз вони перебувають на базі відпочинку "Долина Скіфів".

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти ціною великих втрат продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 окупанти втратили в Україні близько 184420 солдат, 670 окупантів було ліквідовано за останню добу.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень повідомив, що щомісяця російські окупанти втрачають на полі бою майже 150 танків.

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