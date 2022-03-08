Окупант розповів телефоном, що з 54 осіб 39 хочуть повернутися в РФ.

Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови російських окупантів.

Цього разу в мережі з'явився запис розмови солдата РФ, який розповідав, що багато його товаришів по службі відмовляються воювати з Україною. Чоловік, який був на іншому кінці дроту, сказав відбирати у всіх телефони. Ймовірно, це потрібно для того, щоб не розуміли, що насправді відбувається і не могли з кимось поговорити.

"Телефони у них зібрати у всіх, догола їх роздягайте", - сказав один з окупантів.

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