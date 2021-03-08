Протягом минулої доби, 7 березня, бойовики РФ на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських бійців немає.
Читайте такожСММ ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 47 порушень режиму тиші
Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.
Біля Опитного бойовики вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 8 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Ідіть до чортової матері": Кравчук осадив Росію через ситуацію на Донбасі
- У Зеленського сподіваються на участь США у перемовинах України з Росією
- Окупанти Донбасу блокують пропуск людей на п’яти КПВВ – прикордонники (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram