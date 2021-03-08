Ворог застосовував заборонені міномети.

Протягом минулої доби, 7 березня, бойовики РФ на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед українських бійців немає.

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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, поблизу Авдіївки та населеного пункту Лебединське окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також зі станкового протитанкового гранатомета.

Біля Опитного бойовики вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне загарбники здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 8 березня, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Автор: Дмитро Захаров