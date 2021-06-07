Про всі факти порушень повідомили представникам СММ ОБСЄ.

Протягом минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає, – говориться у повідомленні. – Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ».

Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.

Обстріли на Донбасі: подробиці

Читайте такожНа Донбасі підірвався український військовослужбовецьТак, 6 червня противник:

неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів:

поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів:

неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Автор: Катерина Шварц