Протягом минулої доби, 6 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.
«Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України за минулу добу немає, – говориться у повідомленні. – Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ».
Станом на 7 годину ранку, 7 червня, обстрілів не зафіксовано.
Обстріли на Донбасі: подробиці
Читайте такожНа Донбасі підірвався український військовослужбовецьТак, 6 червня противник:
- неподалік населеного пункту Піски противник двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів:
- поблизу селищ Гнутове та Новотошківське російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Широкине ворог двічі відкривав вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів:
- неподалік населеного пункту Луганське окупанти вели вогонь з ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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