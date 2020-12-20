Протягом минулої доби, 19 грудня, бойовики РФ на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та пораненнь серед українських бійців немає.
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Як повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Південного. Неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Також за допомогою кулеметів вороги здійснили провокаційний обстріл позицій ОС в передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». А поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Ворожу вогневу активність було помічено і неподалік Павлополя, де для коригування вогню з АГС ворог застосував БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Українські засоби РЕБ зупинили подальше застосування БпЛА.
Наголошується, що постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю українських бійців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Від початку поточної доби, 20 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
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