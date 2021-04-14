Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Протягом 13 квітня штаб зафіксував 5 порушень «тиші» з боку бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні у Facebook.

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Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил неподалік Південного – із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру; біля Зайцевого і Катеринівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Майорська безпілотник окупантів скинув гранати на позиції ЗСУ, внаслідок чого загинув один захисник.

Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї поблищу Первомайського.

«Внаслідок ворожих обстрілів, за минулу добу, три військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення. Воїнам надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», вказують у штабі.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Крім того, бойовики двічі порушили «тишу» станом на 7:00 14 квітня – біля Світлодарського (обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів) та Майорська (дистанційне мінування з автоматичних станкових гранатометів мінами ПОМ-2).

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.

Стягування російських військ до кордонів з Україною

30 березня головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягти до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська