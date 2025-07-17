На місці прильоту триває розбір завалів.

Внаслідок удару по Добропіллю кількість загиблих зросла до 4, при цьому кількість поранених залишається без змін - 27.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, на місці удару працюють органи влади і всі відповідальні служби.

"Триває розбір завалів - маємо надію, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий", - висловив надію чиновник.

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Нагадаємо, раніше місцева влада повідомляла про 2 загиблих.

Удар по Добропіллю

Філашкін напередодні заявив, що на місто російські окупанти скинули 500-тонну бомбу, удар припав по торгових точках та багатоквартирних будинках.

Крім того, унаслідок нічної атаки російських окупантів по Дніпру загинула одна людина, ще 5 постраждали. Як повідомляв Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, уночі ворог знову спрямував на область безпілотники. "За інформацією ПвК, 22 з них оборонці неба знищили. Були і влучання", - написав Лисак.

А в ніч на 16 липня Росія вдарила по заводу у Вінниці, внаслідок чого були поранені. За словами директора заводу, "удар був навмисним і здійснювався з трьох напрямків".

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