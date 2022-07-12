Сьогодні у Києві президент України обговорив із віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком оборонну співпрацю.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до України доставили чергову партію польських гаубиць "Краб", які "потужно нагодують нашого ворога вогнем".

Про це президент повідомив у відеозверненні.

Він розповів, що сьогодні у Києві провів переговори з віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком.

"А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", - зазначив Зеленський.

За його словами, ключовою темою переговорів була подальша оборонна співпраця.

"Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому. Так само відбуваються і всі інші мої переговори. Це завжди відчувається", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили деталі важливої зустрічі у Стамбулі щодо експорту українського зерна. Питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН, зазначили в Офісі президента.

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