Президент України Володимир Зеленський заявив, що до України доставили чергову партію польських гаубиць "Краб", які "потужно нагодують нашого ворога вогнем".
Про це президент повідомив у відеозверненні.
Він розповів, що сьогодні у Києві провів переговори з віце-премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком.
"А він привіз нам "Краби" – ті, які потужно нагодують нашого ворога вогнем", - зазначив Зеленський.
За його словами, ключовою темою переговорів була подальша оборонна співпраця.
"Але важливо не тільки те, про що ми говорили, а й те, як ми говорили. Абсолютно впевнено в українському майбутньому. В українському європейському майбутньому. Так само відбуваються і всі інші мої переговори. Це завжди відчувається", - підкреслив глава держави.
Нагадаємо, у Зеленського розкрили деталі важливої зустрічі у Стамбулі щодо експорту українського зерна. Питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН, зазначили в Офісі президента.