Генштаб підтвердив ураження НПЗ 'Лукойла' у Нижньогородській області РФ

Також підтверили пошкодження чотирьох резервуарів нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3".

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Нижньогородській області РФ.

Як ідеться у повідомленні Генштабу в Telegram, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

"Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ", - наголосили у відомстві.

Відео дня

Також сказано, що на уражену установку ЕЛОУ АВТ-6 припадає понад половину загальної потужності первинної переробки.

Сили безпілотних систем ЗСУ у Telegram уточнили, що внаслідок далекобійного удару на території НПЗ пролунали вибухи та виникла пожежа.

Результати ураження НПС "Ярославль-3"

Крім того, за результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., РФ) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

"Станція є важливим елементом системи транспортування нафти Російської Федерації та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора", - зазначається у повідомленні.

Ураження на тимчасово окупованих територіях України

Також Сили оборони України уразили пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині.

Крім того, уражено пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області, а також Єлізаветовки Курської області РФ.

Серед іншого українські воїни завдали ударів по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині.

А ще уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.

Наслідки ударів по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область, РФ), який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. 19 травня було уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3".

Московський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки українського безпілотника, що сталася у вихідні.

Російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни проти України, санкцій та ударів по нафтовій інфраструктурі.

Вас також можуть зацікавити новини: