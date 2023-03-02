Пропагандисти стверджують, що БПЛА нібито не досягнули цілей.

У РФ заявили, що два безпілотники нібито намагалися атакувати військову частину окупантів у Криму.

Як повідомляє "База", це сталося в ніч на 1 березня в Сакському районі Криму. Близько другої години ночі дві невідомі БПЛА впали на території частини. Ймовірно, падіння відбулося після роботи ППО чи РЕБ Міноборони.

Після падіння один із них вибухнув. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Лише стіну однієї з будівель посікло осколками", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в міноборони РФ заявляли про масовану атаку безпілотників на Крим. За версією окупантів, 6 безпілотників було збито засобами ППО, ще 4 виведено з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Атаки дронів на РФ

Впродовж останніх кількох днів на військових об'єктах РФ відбуваються вибухи, а в небі над територією країни-окупанта виявляють "НЛО". Зокрема, 28 лютого РФ звинуватила українську сторону в ударах по цивільних об'єктах РФ на території Краснодарського краю і Адигеї. За версією окупантів, для цієї "диверсії" ЗСУ нібито застосували безпілотники.

Один з БПЛА нібито впав поблизу газорозподільної станції. Вона розташовується в 100 км від Москви.

Вчора Міноборони РФ оголосило про закриття повітряного простору над Санкт-Петербургом і Ленінградською областю й підняло в повітря свої винищувачі. Вони шукали невідомий літальний об'єкт.

Вночі 1 березня жителі західних міст окупованого росіянами Криму повідомляли про серію вибухів.

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