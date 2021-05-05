На сьогодні встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у "в’язниці ДНР", яка розташована у приміщенні Управління СБУ.

Двом учасникам незаконних збройних формувань повідомлено про підозру у катуванні українських військових.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора. Їм інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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"Один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року, будучи охоронцем в одній з "в’язниць" окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні Управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року, охоронець тієї ж "в’язниці", принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи життю.

В Офісі генпрокурора інформують, що на сьогодні встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій "в’язниці ДНР".

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Автор: Світлана Закелова