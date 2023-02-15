Вони звелися до обговорення обміну полоненими та окремих питань.

Через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну переговори між двома країнами майже не ведуться. Держави обговорюють лише обмін полоненими і окремі питання, наприклад, зернову угоду.

Про це розповіло видання "Медуза" у своєму великому матеріалі з посиланням на кілька анонімних джерел. Як повідомили журналісти, навесні минулого року дипломатичні делегації обох країн дійсно сподівалися закінчити війну мирною угодою. З боку Росії в переговорах брали участь особи не з числа так званих "яструбів", які хотіли продовження війни і відкидали компроміси. В Україні теж висловлювалися про дипломатичний процес з "обережним оптимізмом".

Однак все змінилося, коли ЗСУ змусили ворога втекти з Київської та Чернігівської областей. У РФ це подали, як добровільне рішення і крок назустріч мирній угоді, що викликало хвилю критики. Згадані "яструби", зокрема, лідер чеченських бойовиків Рамзан Кадиров, відкинули будь-які поступки. А українське суспільство після страт мирних жителів у Бучі та інших містах відкинуло будь-які компроміси в плані домовленостей з РФ.

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У переговорах значиму роль відігравав російський олігарх Роман Абрамович. Разом з ним в дипломатичних бесідах брали участь кінопродюсер Олександр Роднянський і двоє давніх знайомих Абрамовича — заступник генерального директора ТОВ "Міллхаус" Давид Давидович і голова ради директорів школи управління "Сколково" Олександр Волошин.

Але потім російський олігарх обрав собі іншого помічника. "Проксі" Абрамовича став колишній глава московського департаменту культури Сергій Капков. Як заявили джерела, нещодавно він був у Києві та Стамбулі. Абрамович обрав Капкова, адже вважає його "адекватною людиною", яка не перебуває під санкціями і може вільно пересуватися світом.

"Функція Капкова насправді дуже проста — це координація з російською стороною. Де треба зателефонувати [Міністру оборони Росії Сергію] Шойгу, дзвонить Роман [Абрамович]. [А] де вже є налагоджені зв'язки, всі всіх знають і потрібно зателефонувати якомусь генералу, це робить Капков, оскільки безпосередньо українські та російські військові спілкуються мало", — пояснив знайомий Капкова і Абрамовича.

При цьому джерело з української сторони, знайоме з переговорним процесом, заявило, що в ньому "немає політичної складової". Дипломатія звелася до обговорень обмінів полоненими і окремих питань, наприклад, зернової угоди. Абрамович продовжує зберігати неформальні контакти серед урядів Росії та України. Однак будь-які його зусилля зараз безглузді.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк підтвердив, що мирні переговори неможливі, поки РФ не відмовилася від своїх вимог. За його словами, зараз умови Кремля звучать як: "Ви повинні відмовитися від суверенітету і ви повинні визнати, що ми маємо право окупувати ваші території". А ось участь різних російських осіб в переговорах по неформальним каналам Подоляк коментувати відмовився.

Переговори Росії та України: актуальна інформація

У МЗС РФ 11 лютого заявили про готовність до переговорів з Києвом. Однак вони нібито повинні вестися без попередніх умов і "на основі тієї реальності, яка існує".

На таку пропозицію в ОПУ відповіли: "У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не буде йти з українських територій і не відповідатиме за злочини... це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а РФ продовжить кримінально домінувати в світі".

Бразилія минулого тижня виступила з ініціативою щодо створення групи країн для обговорення миру в Україні. У неї пропонувалося включити Індію і Китай. США цю ідею не підтримали.

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