Голова української делегації в ТКГ заявив, що нічого не боїться і буде спілкуватися з усіма для відстоювання національних інтересів України.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук назвав включення ватажка так званої "ДНР" маніпуляцією російського пропагандистського телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що своїм головним завданням вважає доносити правду про ситуацію на Донбасі не тільки до громадян України, а й до громадян РФ. "Тому що вони знаходяться під дуже великим впливом російської пропаганди", - сказав Кравчук.

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"Проблема не в тому з ким я говорю, а проблема в тому, що я говорю. Я у своїх промовах, виступаючи на російських телеканалах, на будь-яких телеканалах, постійно і системно говорю про державну національну позицію України, що ми ніколи не підемо на будь-які поступки", - наголосив Кравчук.

Також голова української делегації в ТКГ заявив, що не спілкувався з ватажком російських бойовиків Денисом Пушиліним в ефірі російського пропагандистського телеканалу, а задавав йому запитання.

"Російські телеканали роблять відповідні маніпуляції. Вони не попереджували мене, що там буде включення Пушиліна. Я задавав спочатку запитання ведучому, яке ставив перед Пушиліним, - поясніть позицію, - кажу, - це ж ваші підлеглі. Він одразу же переключився і каже, що дає можливість задати це запитання Пушиліну", - відзначив Кравчук.

Як пояснив Кравчук, за такої ситуації він не міг одразу ж відключитися від ефіру, тому що потім російські ЗМІ про нього би казали, що він "не має позиції і не має реальних повноважень, усього боїться".

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"Тому я скажу, я нікого не боюся. Я вже свого часу злякався давно. Мені 87 років і я вже перелякався настільки, що зараз для мене немає ніякого страху, навіть вовка в лісі. Я буду спілкуватися з усіма, буду спілкуватися, відстоюючи національні стратегічні інтереси України", - наголосив Кравчук.

Як відомо, 15 лютого голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук поспілкувався з ватажком терористичної організації "ДНР" Денисом Пушиліним в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

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Автор: Віталій Саєнко